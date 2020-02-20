خسائر الاصلاح في تعز تتجاوز 300 فرد على يد جماعة أبو العباس

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تعز
قالت وسائل إعلامية تابعة لحزب الإصلاح أن مسلحين يتبعون القيادي أبو العباس المدعوم إماراتيا اغتالوا مساء الأربعاء مجندا موالي للفار هادي في محافظة تعز جنوبي غرب اليمن.
واشارت الى إن أربعة مسلحين يرتدون زي القوات الخاصة أطلقوا النار على المجند أدهم سلطان القاسمي (أحد منتسبي اللواء 35 مدرع) في منطقة الخيامي بمديرية المعافر جنوب تعز ما ادى الى مقتله.
واتهم الاصلاح ما يسمى بكتائب القيادي السلفي عادل عبده فارع المعروف بـ” أبو العباس” وجماعات تابعة لطارق عفاش باغتيال عدد من المجندين الموالين له.. مشيراً الى مقتل قرابة 300 جندي وضابط من مليشياته في تعز .
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