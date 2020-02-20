شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : الحوثي يصدر أقوى تحذير لقوى التحالف والشرعية (تفاصيل أكثر) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ورد للتو : الحوثي يصدر أقوى تحذير لقوى التحالف والشرعية (تفاصيل أكثر)

وجه رئيس اللجنة الثورية العلياء ، محمد على الحوثي، دعوة إلى التحالف العربي والحكومة الشرعية بشأن فتح الطريق العام الرابطة بين صنعاء ومأرب.وأكد الحوثي في تغريدة له على تويتر، إن جماعته مستعدة لفتح الطريق الرابط بين صنعاء ومأرب وقال محمد الحوثي، إنه يكفي المواطنين المعاناة بسب قطع الطريق في الفترة الماضية.

جديد اب برس :

Advertisements

ودعا الحوثي التحالف والشرعية على عدم اعتراض على المسافرين من صنعاء إلى مأرب والعكس، مؤكدا استعدادهم لفتح ماتبقى من الطريق.

ومنذ اندلاع المواجهات بين الحوثي والشرعية في جبهة نهم 2015، انقطعت طريق مأرب في منطقة نهم شرقي العاصمة صنعاء.