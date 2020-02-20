شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الجيش الوطني يعن السيطرة الكاملة على مطار الحديدة (تفاصيل طارئة) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاجل : الجيش الوطني يعن السيطرة الكاملة على مطار الحديدة (تفاصيل طارئة)

أضافت المصادر أن عدم التزام الحوثيين بالعهود والاتفاقيات كما هي عادتهم المعروفة وهو ماجعل حراس الجمهورية باستهداف مواقع وتحصينات الحوثيين وخاصة بعد محاولتهم المستميته منذ يوم أمس في إستعادة بعض المواقع .

وأكدت المصادر عن تعزيز تحصينات قوات المقاومة الوطنية في منطقة كيلو 16 بعد تلقي حراس الجمهورية معلومات استخباراتية بتحركات العدو .

جديد اب برس :

Advertisements

ووضح المصدر أن كتيبة المدفعية قصفت بعده قذائف تحركات للحوثيين في إحدى قرى مديرية حيس .

هذا ولقيت المليشيا الحوثية يوم أمس خسائر كبيرة في صفوف مقاتليها والذين يفتقدون لأبسط عمليات التدريب بعد قيام المليشيا بالزج بأبناء القبائل وخاصة الأطفال إلى الصفوف الأمامية بعد تعبئتهم والتلاعب على عقولهم .