شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن هل تذكرون الفنانة الصغيرة "حلا الترك" ..شاهدو كيف اصبح شكلها اليوم بعد أن بلغت عمرها 18عام ..(صور مفاجئة للغاية) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تصدّر هاشتاغ #خطوبة_حلا_الترك، قائمة الوسوم الأعلى تداولاً عبر تويتر، في المملكة العربية السعودية، بآلافِ التغريدات التي تتساءل عن حقيقة الأمر

ورغم التفاعل الواسع، من قِبل جمهور الفنانة مع الهاشتاغ ، إلا أنَّه لم يخرج أي ردِّ رسمي، يؤكدُ أو ينفي، خطوبة الفنانة البحرينية الشابة، ابنة المنتج محمد الترك، واقتصر الحديث



والمُتابع لحساباتِ، حلا الترك، البالغة من العمر 17 عامًا، عبر السوشال ميديا، يتضحُ له عدم وجود أيَّ حديثٍ عن موضوع الخطوبة، خاصةً وأنَّ الفنانة الشابة تحرصُ دائمًا على التواصل مع محبيها، بكل تفاصيل حياتها أولاً بأول، وتشاركهم كل نشاطاتها الفنيّة أيضًا.

---------------------------------

شاهد ايضا :

• مذيعة كانت تقدم نشرة الأخبار وقرأت خبر وفاة زوجها فجأة ..شاهد كيف كانت ردة فعلها مذهلة للجميع ..(فيديو)

• أسد مجنون يلتهم "خنزير ضخم" خلال لحظات .. وعندما أوشك على افتراسه انقلبت الأمور رأساً على عقب وكانت النتيجة صادمة! (فيديو)

• مذيعة جديدة فائقة الجمال تظهر على قناة الجزيرة .. ومتابعون يطلقون عليها لقب "حورية الأرض" ..شاهد الفيديو

• عاجـــل : مذيعة قناة العربية تكتشف انها "حامل" اثناء تقديمها نشرة الأخبار وتسقط مغمي عليها ..(فيديو)

• وداعاً للشيب والشعر الأبيض : وصفة طبيعية متوفرة في كل منزل تنهي مشكلتك خلال يوم وأحد فقط ..شاهد

Advertisements

• زوجة جميلة ظلمها زوجها وسرق منها أغلى ما تملك ..وبعد ثلاث سنوات جمعتهم قناة "MBC" في برنامج "المسامح كريم" ..وعند سماع الزوجة لصوت زوجها حدثت مفاجأة لم يتخيلها أحد .. ( فيديو )

• شاهد : إكتشاف مدينة تحت الأرض يعيش فيها 50 الف شخص .. وشكلها من الداخل مفاجأة لم يتخيلها أحد .."فيديو وصور"

• وداعًا للسرطان وأمراض القلب وضعف النظر .. هذه النبتة التي تباع بـ ارخص الاسعار ويهملها الجميع تنهي مشكلتك للأبد (شاهد)

• شاهد .. مذيع الجزيرة فيصل القاسم ينبش "العلاقات الغرامية" لحكام العرب ويكشف "معشوقاتهم السرية" !

• أسد يموت أمام حبيبته "اللبوة" بعد معاشرتها ..شاهد كيف تصرفت من شدة القهر وصدمت الجميع "فيديو"

---------------------------------

في المقابل؛ حاول البعض استغلال الموضوع فتداولوا صورةً لعارضة تشبه حلا بشكل كبير وهي تضع طرحة على رأسها، كانت قد انتشرت صورها في وقت سابق، حيث قال كثيرون آنذاك إنها حلا، لكن اتضح لاحقا أنها عارضة أجنبية تدعى لورين جيرالدو، من مواليد عام 1991.



ومع كل هذه البلبلة؛ التزمت حلا الصمت؛ ما جعل البعض يتكهّنُ أنَّ هذه الحملات التي تعيدُ اسم حلا، إلى الأضواء ليست بريئةً، وربما تكون الفنانة نفسها من تقف وراءها، بدليل أنها تلتزمُ الصمت، في كل مرّةٍ يكون فيها التوضيح مطلوبًا، إلى أنْ تتفاعل القضية، فتنفيها بعد أيام.



واكتفت حلا، بنشر مقولة عبر حسابها الخاص على إنستغرام، جاء فيها:بعض الناس لا يستطيعون العمل دون سلبية؛ لأنَّ إسقاط الآخرين يجعلهم يشعرون بتحسن

يأتي ذلك، بعدما تداولت وسائل إعلام مؤخرًا، أخبارًا غير مؤكدة تُفيد بعودة حلا، إلى حضانة والدها، إلا أن أيًا من أطراف القضية لم يعلق على الأمر كذلك.