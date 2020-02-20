شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مذيعة كانت تقدم نشرة الأخبار وقرأت خبر وفاة زوجها فجأة ..شاهد كيف كانت ردة فعلها مذهلة للجميع ..(فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تمالكت مذيعة هندية نفسها اثناء تقديمها لنشرة الاخبار وقراءتها لخبرا عن حادث مروري تبين أن زوجها من ضمن ضحاياه .

وكانت المذيعة "سوبريت كاور" تقدم نشرة الأخبار على محطة " IBC" يوم السبت ، ثم انتقل البث إلى مراسل القناة في مكان وقوع الحادث وتحدث عن وقوع ثلاثة قتلى من بين خمسة اشخاص كانو يستقلون سيارة رياضية متعددة الاستخدامات .

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ولم يشر المراسل لأسماء الضحايا ، لكن المذيعة البالغة من العمر 28 عام ادركت ان زوجها قد يكون من بين الضحايا لانها تعلم انه كان على هذا الطريق وقت وقوع الحادث وبرفقة اربعة اشخاص بحسب ما قاله مدير الاخبار في محطة انشومار شارما .

وعلى الرغم من شكوك المذيعة بأن زوجها قد يكون من بين الضحايا ، إلا أنها واصلت قراءت نشرة الاخبار حتى النهاية ، وخرجت لتتأكد من أن زوجها قد قضى نحبه فعلا في هذا الحادث الاليم .