شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن أسد مجنون يلتهم "خنزير ضخم" خلال لحظات .. وعندما أوشك على افتراسه انقلبت الأمور رأساً على عقب وكانت النتيجة صادمة! (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - في هذا الفيديو المخيف، أسد جائع شديد الشراسة، وخنزير بري جبان اختبأ في حفرة بالأرض، وظل يصرخ ويرتعش، بينما كان الأسد يسحبه من فمه وأنفه بقوة وعنف، ثم يقبض على رقبته الضخمة ليسد به جوعه في إحدى غابات جنوب إفريقيا.

---------------------------------

شاهد ايضا :

• مذيعة كانت تقدم نشرة الأخبار وقرأت خبر وفاة زوجها فجأة ..شاهد كيف كانت ردة فعلها مذهلة للجميع ..(فيديو)

• أسد مجنون يلتهم "خنزير ضخم" خلال لحظات .. وعندما أوشك على افتراسه انقلبت الأمور رأساً على عقب وكانت النتيجة صادمة! (فيديو)

• مذيعة جديدة فائقة الجمال تظهر على قناة الجزيرة .. ومتابعون يطلقون عليها لقب "حورية الأرض" ..شاهد الفيديو

• عاجـــل : مذيعة قناة العربية تكتشف انها "حامل" اثناء تقديمها نشرة الأخبار وتسقط مغمي عليها ..(فيديو)

• وداعاً للشيب والشعر الأبيض : وصفة طبيعية متوفرة في كل منزل تنهي مشكلتك خلال يوم وأحد فقط ..شاهد

• زوجة جميلة ظلمها زوجها وسرق منها أغلى ما تملك ..وبعد ثلاث سنوات جمعتهم قناة "MBC" في برنامج "المسامح كريم" ..وعند سماع الزوجة لصوت زوجها حدثت مفاجأة لم يتخيلها أحد .. ( فيديو )

Advertisements

• شاهد : إكتشاف مدينة تحت الأرض يعيش فيها 50 الف شخص .. وشكلها من الداخل مفاجأة لم يتخيلها أحد .."فيديو وصور"

• وداعًا للسرطان وأمراض القلب وضعف النظر .. هذه النبتة التي تباع بـ ارخص الاسعار ويهملها الجميع تنهي مشكلتك للأبد (شاهد)

• شاهد .. مذيع الجزيرة فيصل القاسم ينبش "العلاقات الغرامية" لحكام العرب ويكشف "معشوقاتهم السرية" !

• أسد يموت أمام حبيبته "اللبوة" بعد معاشرتها ..شاهد كيف تصرفت من شدة القهر وصدمت الجميع "فيديو"

---------------------------------

وتحت عنوان "الطبيعة الحقيقية ليست كما ظهرت في فيلم الأسد الملك"، قالت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية: في فيلم "الأسد الملك" كان الخنزير البري "بومبا" صديقاً لـ"الأسد الملك" الشهير "سيمبا"، لكن هذا لا يحدث في الطبيعة الحقيقية كما يكشفها هذا الفيديو.

وقد التقط السائح الأمريكي جيمسون أراديلون (21 عاماً) الفيديو يوم 5 يناير الجاري في حديقة كروجر الوطنية بجنوب إفريقيا، حين كان مع بعض أصدقائه في جولة بسيارة جيب.

وفي بداية الشريط، نشاهد أسداً في حفرة وقد ظهرت قدماه الخلفيتان وذيله فقط، بينما نشعر أنه يصارع بعنف حيواناً ما في الحفرة، وبعد أقل من دقيقة، نشاهد الأسد وقد قبض بأنيابه بقوة على خطم خنزير بري، وبدأ يسحبه من داخل حفرة كان يختبئ فيها تحت الأرض.



وتزداد حدة الصراع قوة وعنفاً، مع صراخ الخنزير وارتعاش جسده وحوافره المتشبثة بالأرض؛ سعياً للنجاة من قبضة الأنياب القاتلة، لكن بلا جدوى، فقد تمكن الأسد من جره بعيداً عن الحفرة تماماً، قبل أن يقلبه ويقبض على رقبته، ثم يخنقه ويقتله، ليصبح الوجبة القادمة للأسد الجائع.

ويعلق " أراديلون" قائلاً: "هذا أحد المشاهد النادرة، فقليلاً ما نشاهد صراعاً بين أسد وخنزير بري"، ويضيف: "رغم أن الخنزير حيوان عدواني ويمتلك زوجين من الأنياب الحادة في فمه، يستخدمها لتمزيق أعدائه، لكنه هنا كان خائفاً ويرتعش من الأسد الشاب، الذي أظهر قوة شديدة في الصراع".

وتقول الصحيفة: إن ثلاثة حيوانات تستطيع صيد الخنزير البري، وهي الأسد والحية الضخمة والنسور.