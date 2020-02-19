شكرا لبحثكم عن خبر عاجل: الرئيس هادي يصدر قرار عاجل وهام في هذه اللحظات .. نص القرار والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اصدر فخامة رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المشير الركن عبدربه منصور هادي قرارا يمنع تجنيد الأطفال في صفوف القوات المسلحة والأمن وذلك استنادا الى القانون رقم ( ۹۷ ) لسنة ۱۹۹۱ بشان الخدمة في القوات المسلحة ، والقانون رقم ( ٤٥ ) لسنة ۲۰۰۲م بشان حقوق الطفل، ووفقا لإلتزامات الحكومة اليمنية في العام ٢٠١٤م مع الأمم المتحدة لإنهاء استخدام الأطفال وتجنيدهم، وقرار مجلس الوزراء رقم ( ١١ ) لسنة ۲۰۱۸ م بشأن تشكيل اللجنة الفنية المشتركة، وقرار مجلس الوزراء رقم ( ۱۱۲ ) لسنة ۲۰۱۸م بشأن الموافقة على الخطة وتكليف وزير حقوق الانسان ورئيس هيئة الأركان بالتوقيع على خارطة الطريق مع ممثل الأمم المتحدة فقد أصدر القائد الأعلى للقوات المسلحة أمره الى كل وحدات القطاع العسكري والوحدات الأمنية بمنع تجنيد الأطفال وذلك بمقتضى القوانين النافذة والمعتمدة في القوات المسلحة وآلية التجنيد.. وتأكيدا لما نصت عليه القوانين اليمنية والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها اليمن .

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