شكرا لبحثكم عن خبر عاجل ... التحالف يبحث عن خليفة لوزير الدفاع المقدشي من الدماء الجديدة بعد تعرضه لمحاولة إغتيال وهذه أبرز الأسماء المرشحة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تدرس دول التحالف مع الشرعية اليمنية إختيار قيادة جديدة للجيش اليمني بعد تعرض وزير الدفاع المقدشي لمحاولة إغتيال اليوم وأنباء عن مصير مؤلم له.

وكانت قد ظهرت خلافات عميقة خلال الفترة الماضية بعد ان اثبتت قيادة الجيش عجزها في ادارة الجبهات العسكرية، وتلقيها خسائر وهزائم كبيرة خلال مواجهتها امام مليشيات الحوثي.

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مصادر عسكرية مطلعة اشارت الى ان قيادة التحالف العربي قررت اختيار شخصيات عسكرية تتمتع بروح القيادة، لتكون بديلة عن قيادة الجيش لا توالي أي قوى سياسية.

وقالت المصادر ان تغيير قيادة قوات الشرعية ناجم عن غياب الرؤية العسكرية، والفشل الكبير في الجبهات، دون تحقيق اي انتصارات او تقدم على الحوثيين في مختلف جبهات القتال.

وترجح المصادر تولي اللواء صغير بن عزيز، أو العميد طارق صالح منصب وزير الدفاع خلفا للمقدشي حاصة وهذه القيادات تلاقي قبول لدى قيادة التحالف العربي لدعم الشرعية.