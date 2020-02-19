مصدر مسؤول بالمهرة يرد على تصريح وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020

الخليج 365 - المهرة

رحب مصدر محلي مسؤول بمحافظة المهرة اعتراف وكيل وزارة الأوقاف الشيخ مختار الرباش على مظلومية أبناء المهرة وأحقيتهم في تفويج حجاجهم إلى بيت الله الحرام بسهولة ويسر دون معاناة مشقة التسجيل في وكالات بصنعاء أو تعز أو عدن.

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وأوضح المصدر المحلي بأن ما يروج له الشيخ الرياش لا يعدو كونه حق يراد به باطل ، ولا يعفي وزارته من تحمل مسؤولياتها تجاه تهميش المهرة ومصادرة حصتها من تأشيرات الحج لهذا العام 1441 هجرية ، معتبراً الحديث عن اعتزام وزارة الاوقاف معالجة مظلومية المهرة مستقبلًا استخفاف بالعقول ومحاولة يائسة لتلميع صورة الوزير عطيه وتغطية على ما يُمارس من فساد وتلاعب بتأشيرات الحج داخل أروقة الوزارة.

وتساءل المصدر ذاته بالقول " ألم يكن الأجدر بكم معالجة المظالم في باعتماد وكالات للمهرة ضمن الـ" 13" وكالة التي أُعلن عن اعتمادها هذا الموسم .. إننا نربأ بك أن تجافي الحقيقة وتحاول تظليل الرأي العام دون اللجوء إلى الإقصاء المتعمد للمهرة لدوافع سياسية ومصالح شخصية.

وطالب المصدر المسؤول القيادة السياسية ممثلة برئيس الجمهورية سرعة تشكيل لجنة تحقيق لمعرفة الأسس والأسباب التي تم بموجبها اعتماد هذه الوكالات دون الإعلان عن فتح باب القبول لاعتماد أخرى جديده بكل شفافية عوضاً عن التعذر بالتوجيهات الرئاسية.