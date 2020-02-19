وقفة احتجاجية في شحن تنديداً للأعمال التخريبية في المهرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020 الخليج 365 - المهرة نظم أبناء مديرية شحن في محافظة المهرة ،اليوم، وقفة احتجاجية تنديداً بالأعمال التخريبية التي أقدمت عليها مجموعات مسلحة خارجة عن القانون ونصب كمين مسلح لقوات التحالف العربي مما أدى إلى إصابة أحد أبناء المديرية.

Advertisements وطالب المحتجون الأجهزة الأمنية والعسكرية بالمحافظة بتعزيز الأمن وفرض النظام والقانون وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن واستقرار المديرية والمحافظة ، ووقف الفوضى والعنف وأعمال التخريب. ورفع المحتجون لافتات تعبر عن شكرهم لقيادة السلطة المحلية ممثلة بالشيخ راجح باكريت محافظ المحافظة والأجهزة الأمنية والعسكرية وقيادة قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية. وحث المحتجون السلطة المحلية والتحالف بالاهتمام بالجانب الخدمي بمديرية شحن وبأبناء المنطقة وتوظيفهم في القطاعات العسكرية والمدنية.

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