قبيلة زعبنوت المهرية تستنكر أعمال التخريب وظاهرة التقطع على الطرقات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020

الخليج 365 - المهرة

دانت قبيلة زعبنوت بمديرية شحن بمحافظة المهرة، أعمال الشغب والفوضى التي أقدمت عليها مجاميع خارجة عن القانون وحالة الاعتداء على العسكريين من أبناء المحافظة وإقلاق السكينة العامة.

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واستنكرت قبيلة زعبنوت في بيان لها الأعمال التخريبية والتعدي على حرمة الدماء والأموال وقطع الطرق من قبل عصابات خارجة عن القانون مدعومة من قبل أطراف خارجية للنيل من أمن واستقرار المحافظة والوطن.

وأشار البيان إلى وجوب الإلتزام بتعاليم الدين الإسلامي الحنيف الذي حرم التعدي على الدماء والأموال والإعراض عن الجرم والظلم.

ودعا البيان سكان المهرة القيام بدورهم في التوعية والتثقيف وضرورة التمسك بعادات وتقاليد الآباء والأجداد والحفاظ على المجتمع من العادات الدخيلة والأضرار بالمصالح العامة.