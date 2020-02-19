شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باكريت تطلع على أنشطة إدارة محو الأمية في المهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020 الخليج 365 - المهرة ناقشت وكيل محافظة المهرة المساعد لشؤون المرأة خديجة باكريت، اليوم، بمكتبها مع مدير عام جهاز محو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة الاستاذ مطران عوض حيمد مجمل القضايا المتعلقة بمحو الأمية وأنشطة الإدارة.

Advertisements واطلعت باكريت خلال اللقاء على طبيعة البرامج التدريبية التي تنفذها الإدارة لرفع مهارات وفدرات المعلمات والموجهات ، مشددة على أهمية التدريب والتأهيل للكادر العامل في مجال محو الأمية وتعليم الكبار. وأشادت بدور الإدارة في تفعيل مختلف الأنشطة والبرامج المدرجة في الخطة وتنفيذها. من جانبه أكد مطران اعتزام الإدارة تنظيم عدد من الدورات التدريبية والتأهيلية لموجهات ومعلمات مراكز محو الأمية في تنمية مجال المهارات الحياتية بالتنسيق والتعاون مع الصندوق الاجتماعي ، معبرا عن شكره وتقديره لاهتمام الأخت الوكيل المساعد لشؤون المرأة بقطاع محو الأمية ودعمها لأنشطة الإدارة وتذليلها لمختلف الصعوبات ودعم السلطة المحلية بالمحافظة اللامحدود في مختلف المجالات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر باكريت تطلع على أنشطة إدارة محو الأمية في المهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.