تعميم لمنظمات المجتمع المدني بضرورة التنسيق مع السلطة المحلية في تنفيذ مشاريعها بالمهرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020

الخليج 365 - المهرة

أقر لقاء جمع الوكيلة المساعدة لشؤون المرأة بمحافظة المهرة، خديجة باكريت، ومدير عام مكتب وزارة الشؤون الاجتماعية العمل بالمحافظة، فائز بلحاف، ضرورة تنسيق الجمعيات والمؤسسات ومنسقي المنظمات الدولية مع السلطة الملحية في تنفيذ مشاريعها.



وأكدت الوكيلة باكريت، على رفع تقارير جميع الأنشطة التي تقيمها الجمعيات والمنظمات إلى السلطة المحلية، موضحة أنه سيتم إيقاف أي مؤسسة لا تنسق مع السلطات المحلية في تنفيذ مشاريعها.

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من جانبه أكد مدير عام مكتب الشؤون الاجتماعية، فايز بلحاف، أن المكتب يولي اهتماما كبيرا للتنسيق مع منظمات المجتمع المدني وإلزامهم تنفيذ المشاريع بتنسيق مع السلطة ومكتب الشؤون الاجتماعية.

وأشار إلى أنه لا ينفذ أي مشروع إلا بالتنسيق وإشراف من مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل.

وشدد أن مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل، سيتخذ الإجراءات اللازمة ضد أي منظمة او مؤسسة أو جمعية مخالفة.

حضر عدد الاجتماع عدد من قيادات المؤسسات والجمعيات التنموية والخيرية بالمحافظة.