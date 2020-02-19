العميد سهيل يعقد إجتماعاً بالشرطة النسائية في المهرة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020
الخليج 365 - الغيضة
عقد مدير عام الأمن والشرطة بمحافظة المهرة العميد مفتي سهيل صمود أجتماعاً بالشرطة النسائية لمناقشة تطوير العمل الأمني في المحافظة ورفد الكادر النسائي وإشراكة في الأقسام الداخلية والخارجية في الأمن حسب هيكلة وزارة الداخلية في الجمهورية اليمنية.
جاء ذلك خلال الإجتماع المنعقد في مكتبة صباحاً مشدداً على ضرورة التعاون والنأي بالعمل الامني عن إي ممارسات تخريبية خصوصاً في المرحلة الحالية التي تشهدها البلاد منوهاً إلى الدعمومات التي سوف يقدمها التحالف للأمن في المهرة أبرزها في الجانب الصحي.
وفي الأجتماع الذي حضره نائب مدير الأمن ابدأ العميد مفتي إستعدادة لدعم النساء العاملات في الشرطة وتطوير قدراتهن مثمناً تلك الجهود المبذولة في سبيل نشر الوعي الأمني في المجتمع والمساند الدائمة للشرطة وأهدافها في حفظ النظام والمجتمع شارحاً للحضور حصة الترقيات التي حصلت عليها المحافظة خلال زيارة معالي وزير الداخلية.
ونص الإجتماع على تفعيل دور المرأة في المؤسسة الأمنية بالمحافظة وماهي الأماكن التي يتطلب عمل المرأة فيها كجانب أمني كون الخصوصية تقضي بعدم تدخل الرجال في المرأة وما تمليه المصلحة العامة في العمل.
ومن جانبة أستعرض نائب مدير الأمن والشرطة العميد عبد العزيز الجابر خلال الأجتماع المنصرم أهمية الروح الوطنية في العمل الشرطوي وجوانبه الإيجابية في ترصيخ الإستقرار.
وشدد الجابري في الإجتماع بما يترتب على الامن في الضروف الراهنة محذراً من إنجراف المهرة ووضعها الامني نحو السياق الذي تخوضه المحافظات الاخرى متطلعاً إلئ تقدم في الجانب العملي للأمن.
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