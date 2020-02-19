شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ضبط اسلحة وذخائر وسيارات كانت بحوزة الخارجين عن القانون في شحن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020

Advertisements الخليج 365 - المهرة

ضبطت القوات الأمنية والعسكرية بمحافظة المهرة مسنودة بقوات التحالف ، كميات من الأسلحة والذخائر على متن عدد من السيارات تابعة للمتمردين بقيادة المدعو علي الحريزي بعد هروبهم عقب مواجهات أمس.



وأوضحت مصادر مطلعة أن السيارات وعددها (3) نوع شاص كانت محملة بكميات من الأسلحة والذخائر المتنوعة ، وقد تم سحبها لقيادة معسكر 123 مشاة في حات وهي مملوكة لأشخاص (تحتفظ السلطات الأمنية بأسمائهم ووثائق هوياتهم التي عُثر عليها في السيارات).

وكانت عصابة مسلحة من قطاع الطرق الخارجين عن القانون اعترضت رتل تابع للتحالف يوم أمس على طريق حات - شحن بمحافظة المهرة واستطاعت قوات الأمن والجيش التعامل معها بحزم تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.