شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة تنظيم حفلات الأعراس بالمكلا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020 الخليج 365 - المكـلا برئاسة مديرعام مديرية مدينة المكلا العميد حسين هاشم الحامد عقد صباح اليوم اجتماعا ضم نائب مدير عام مكتب السياحة بساحل حضرموت مدير مكتب السياحة بالمديرية، صبري عمر باقمبوع ومدير مديرية أمن المكلا عيسى سعيد العمودي ومدير مكتب الأوقاف والإرشاد بالمديرية عبدالله شيخان الحبشي ورئيس جمعية فناني حضرموت محمد أنور بن عبد العزيز لمناقشة تنظيم حفلات الأعراس بمدينة المكلا.

Advertisements ناقش الاجتماع كيفية تنظيم حفلات الأعراس بمدينة المكلا من خلال الإطلاع على الإستمارة الخاصة بترتيب إجراءات إقامة مراسيم الزواج والمتضمنة تحديد للفترة الزمنية لنهاية حفلات الزواج والسهرات الفنية وإتخاذ الإجراءات المناسبة للإلتزام بالزمن المحدد والحد من ظاهرة اقلاق السكينة العامة وتنسيق العمل المشترك بين الجهات المعنية بشان ذلك. هذا وتم الخروج من الاجتماع بعدد من المخرجات اهمها:- 1- الاتفاق على تحديد الساعة الوحدة صباحا موعدا لنهاية الحفلات والسهرات الفنية. 2- يتم تنظيم دوريات أمنية بالأحياء السكنية لضمان الالتزام بتنفيذ الاتفاق. 3- يتم العمل بالاستمارة الخاصة بالاعراس من بداية شهر مارس القادم. حضرالاجتماع المستشارالقانوني بإلادارة المحلية بالمديرية ممدوح باحاتم والمسؤول الفني بجمعية فناني حضرموت، أحمد محمد باوزير، وممثل اللجان المجتمعية بالمديرية فؤاد سالم باعقيل.

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