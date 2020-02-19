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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عضو خارجية الإنتقالي لـ"اليمن العربي": إنتهاء التسلسل الزمني لإتفاق الرياض لا يعني وفاته والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020
سيد مصطفي - الخليج 365
قال نصر العيسائي، عضو مكتب رئاسة الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، إن التسلسل الزمني لتنفيذ الإتفاق فعلاً تجاوز المده الزمنية المقترحة ولكن هذا لا يعني أن الإتفاق إنتهى وخاصة من جانب المجلس الانتقالي الجنوبي، الإ ان التجاوزات والمخالفات التي تمارسها الحكومة اليمنية المختطفة من حزب الإصلاح الإخواني لم تعد مقبولة.
وأكد العيسائي لـ"ايمن العربي"، ان محاولة الإصلاح والشرعية إرسال العناصر الإرهابية التابعة للتنظيم الإخوان المسلمين إلى عدن لن يتم قبلولها أو السماح بإعادة تلك العناصر الإرهابية وقادتها إلى أرضنا تحت أي ظرف من الظروف وتحت أي مبرر كان.
وأضاف عضو مكتب رئاسة الإدارة العامة للشؤون الخارجية بالمجلس الانتقالي الجنوبي، أن أي تلاعب في تفسير بنود الاتفاق لن تؤدي سوى لمزيدآ من التوترات، وهو ما يصب في مصلحة المليشيات الحوثية ومشروع التوسع الإيراني، ومن على شاكلتهم، من الجماعات الإيديولوجية المتطرفة.
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