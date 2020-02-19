المركز الوطني للوثائق فرع حضرموت يعزي بوفاة مدير إدارة الوثائق حسن بارجاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020

الخليج 365 - سيئون

نعى مدير عام المركز الوطني للوثائق فرع حضرموت الباحث محمد أحمد الحداد وفاة الموظف مدير إدارة الوثائق بالمركز الاستاذ المربي حسن احمد بارجاء الذي وافته المنيه ظهر اليوم إثر مرض عضال الم به.



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وقال الحداد "فجعنا بالخبر المؤلم وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره نشاطر أسرة الفقيد الأسى والحزن، ونتقدم لهم بصادق المواساة وخالص العزاء بوفاة المغفور له الاستاذ حسن بارجاء.

وأشاد الباحث الحداد بمناقب الفقيد الذي كان مثالا للموظف المجتهد المنضبط والمخلص في عمله خلال فترة خدمته في العمل الحكومي ، مشيرا بان الفقيد بارجاء افنى حياته لخدمة العلم الشرعي وطلابه.

واعرب الباحث الحداد نيابة عن مؤظفي المركز الوطني بخالص التعازي والمؤاساة لجميع اسرة ال بارجاء وزملائه وطلابه بهذا المصاب الجلل، مُبتهلاً الى المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع الرحمة والمغفرة وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان ،إنا لله وإنا إليه راجعون.