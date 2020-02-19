وزير الصحة يطلع على الاجراءات الاحترازية لوباء كورونا في "الوديعة"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020

الخليج 365 - الوديعة

إطلع وزير الصحة العامة والسكان الدكتور ناصر باعوم، اليوم، علی الاجراءات الاحترازية الوقائية الأولية لمواجهة عدوى فيروس كورونا بميناء الوديعة البري بمحافظة حضرموت.

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وأستمع الدكتور باعوم خلال زيارته المركز الصحي بميناء الوديعة البري من مدير عام الميناء مطلق الصيعري ومدير المركز عدنان عفيف الى شرح مفصل عن الخدمات التي تقدّم للمرضى المرتادين وأبرز الصعوبات والتحديات وسبل التغلب عليها .

كما تفقد معالي الوزير غرفة الفحص للحالات المشبوهة بفيروس كورونا وعملية الحجر الأولي.

واشاد وزير الصحة العامة والسكان بما يقدمه طاقم المركز من جهود خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد والتي اثرت على الخدمات الطبية في مختلف محافظات الجمهورية.. مثمنا الجهود الكبيرة لادارة الميناء.

وأوضح مدير عام الميناء مطلق الصيعري بأن الميناء يتطلب مزيدا من الاهتمام والعناية كونه المنفذ البري الوحيد الرابط بين بلادنا والممكلة العربية السعودية لاسيما في هذه الفترة من خلال تنفيذ الاجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، شاكرا معالي وزير الصحة على اطلاعه على الصعوبات التي تواجه العمل الصحي بالميناء.