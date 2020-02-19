شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور.. لن تصدق هذا ما حدث قبل ساعات من الآن في ميدان السبعين وسط العاصمة صنعاء ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سيرت مؤسسة العلم والعمل صباح اليوم الأربعاء قافلة العدالة السادسة التي تستهدف أسر الشهداء والجرحى والمتعففين، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية والتعاون الدولي وبالتعاون مع مؤسسة الشهداء.

وخلال إطلاق القافلة التي احتوت على مختلف أنواع المؤاد الغذائية من ميدان السبعين أكد نائب رئيس الوزراء الأستاذ محمود الجنيد ان الشعب اليمني قدم قوافل من الرجال وقوافل من المال ولازال يقدم الكثير ،ونقول للأعداء انتم اليوم اكثر ضعف منا ونحن بفضل الله اكثر قوة منكم بصمود هذا الشعب.

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واكد نائب أمين عام تنظيم مستقبل العدالة فؤاد الراشدي ان القافلة تأتي تتويجا للانتصارات التي حققها أبطال الجيش واللجان الشعبية ورجال الأمن في مختلف الجبهات والميادين والتي كان آخرها عملية البنيان المرصوص والعملية الأمنية الكبرى ” فاحبط اعمالهم”.

مشيراً إلى أن القافلة ستستهدف أكثر من خمسمائة اسرة من أسر الشهداء والجرحى والمتعففين تنفيذا لتوجيهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي وفي إطار حفظ الجبهة الداخلية وتقويتها بالتكاتف والتعاضد والتعاون ورعاية المحتاجين من أسر الشهداء والجرحى والمتعففين والفقراء.

لافتاً الى اننا في اليمن على مشارف نصر كبير وانتصارات عظيمة ادهشت الاعداء قبل الأصدقاء.

فيما تضمنت كلمة المدير التنفيذي لمؤسسة الشهداء حسين عبدالوهاب القاضي وسفيان العماري امين عام حزب الشعب الديمقراطي “حشد” اعجابهم بهذه القافلة الكبيرة التي تؤكد مدى تلاحم وتكاتف أبناء الشعب اليمني وخاصة مع من بذلوا الغالي والنفيس في سبيل الوطن وهم أسر الشهداء والجرحى، وكذلك الفقراء من المتعففين.