شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : الحوثي يفاجئ الجميع ويعرض مبادرة بشأن مأرب ( تفاصيل ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عرض محمد علي الحوثي مبادرة بشأن مارب بعد انتصار قواتهم فيها وتخص فرضة نهم والطريق.

واكد محمد الحوثي عضو المجلس الساسي اعلى سلطة بصنعاء عن تجشم الكثير من اليمنيين عناء السفر نتيجة سيطرة قوات هادي على فرضة نهم (منطقة تقع في منتصف طريق صنعاء - مارب الدولي) شرق صنعاء.

جديد "الخليج 365"

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واضاف : بانه (يكفي ماقدحاصرتم #صنعاء والمواطنين الى الان).

داعيا لعدم الاعتراض على المواطن اليمني - فيما بقي من الطريق- وفتح ما تبقى من الطريق للمواطنين للعبور بسلام .. مؤكدا اذا تم ذلك (فنحن حاضرون لفتحه) اي ما كان تحت سيطرتهم.

لدول العدوان ومرتزقتهم

بعد الطريق والمسافةوالساعات الكثيرة جشمت الشعب اليمني العناء بسب سيطرتكم على الفرضة ومنع الطريق ويكفي ماقدحاصرتم #صنعاء والمواطنين الى الان

واليوم وقدانتصر الشعب اليمني فإنناندعوكم الى عدم الاعتراض على المواطن اليمني وفتح ماتبقى من الطريق فنحن حاضرون لفتحه

— محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) February 19, 2020

ويضطر المسافرن في مناطق سيطرة الجانبين لعبور طريق طويلة ووعرة جدا تستمر ليوم كامل للتواصل بين (مارب والمحافظات الشرقية مع صنعاء) في حين تختصر طرق (فرضة نهم) الزمن لاقل من ساعتين.