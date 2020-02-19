شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــاجل : شاهد أول فيديو لوزير الدفاع المقدشي.. فاجأ الجميع وكشف تفاصيل محاولة الاغتيال وانها قذيفة وليست لغم ارضي.. ومن يقف وراء الاغتيال والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وزير الدفاع المقدشي

يعلنها بوضوح بانها محاولة اغتيال بقذيفة غادرة

وليست بلغم ارضي كما روجت له أدوات الهدم والخراب والذي يرأسهم مدير دائرة الحرب الإلكترونية في الجيش الوطني يحيى الموشكي الهاشمي محاولة اغتيال بقذيفة غادرة

اسمعوا كلام المقدشي جديد "الخليج 365" Advertisements

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