شكرا لقرائتكم خبر عن بشرى سارة للجميع وبدون استثناء ..الاعلان عن صرف مرتبات موظفي القطاع التربوي والتعليمي في عموم محافظات الجمهورية شاملة مناطق سيطرة مليشيا الحوثي!! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - 2020/02/19 الساعة 09:47 مساءاً (الخليج 365_متابعات)

زفت مصادر مطلعة في البنك المركزي بعدن، البشرى لجميع الموظفين التربويين دون استثناء بما فيها مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.

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وقالت المصادر بانه ابتداءاً من الشهر القادم سيتم صرف رواتب جميع التربويين دون استثناء بما فيها مناطق سيطرة حكومة الحوثي غير معترف بها، وذلك من عائدات ميناء الحديدة البالغة 40 مليار ريال يمني.

مصدر اخر في وزارة المالية بعدن "المعترف بها دوليا" قالت بأن البنك المركزي اليمني سيقوم بتعزيز الفارق إلى إيرادات ميناء الحديدة والبالغة 39 مليار ريال، لتغطية صرف رواتب التربويين دون استثناء.

ورغم البشائر لم يتم التعليق حتى اللحظة من اللجنة الاقتصادية العليا بصنعاء، أو وفد هيئة التحالف المدني للسلم والمصالحة الوطنية المتواجد حاليا في عدن والذي يبذل جهود جبارة لتحييد مرتبات موظفي الدولة دون استثناء عن الصراع.

