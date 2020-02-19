شكرا لقرائتكم خبر عن مهدي المشاط يقوم بعملية اغتصاب علني وانتهاك شرف غالي ومقدس ..وهؤلاء متواطئيين معه !! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - منحت الاكاديمية العسكرية العليا ب صنعاء ,اليوم الاربعاء ما يسمي رئيس المجلس السياسي الاعلى ,مهدي المشاط ,درجة الماجيستير الفخرية في العلوم العسكرية ولقب الركن .

ويرى مراقبين وعسكرية ان مثل هذة الرتب والشهادات والترقيات التي حصل عليها المشاط بوقت قياسي تعد الاولى على مستوى العالم .

فالبداية كانت مرافق شخصي ل عبد القادر هلال ومن ثم زنبيل برتبة قيادي وبعدها عضو مجلس سياسي وبعدها رئيس دولة الانقلاب وبعدها تحول تاريخي من السلك المدني والسياسي الى السلك العسكري وبرتبة مشير دفعة واحدة .

وها هو الرجل المعجزة يمنحة وزير دفاع دولتة الهمجية اللواء الركن محمد العاطفي ورئيس هيئة الاركان اللواء الركن محمد الغامري شهادة ماجيستير ولقب ركن وسبقهم يحيى الراعي بمنحة رتبة مشير .

ويثبت هؤلاء الانقلابيين انهم برابرة لا يحترمون شرف المهنة العسكرية ويغتصبون الالقاب والمراتب كما اغتصبوا السلطة وادارة البلاد ..والله وحدة يعلم ماذا سيكون غدا في ظل حكم المليشيات الحوثية .



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