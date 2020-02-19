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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : وفاة المقدشي قبل قليل متأثراً بجراحه التي أصيب بها صباح اليوم في مـارب

قتل ثمانية جنود من مرافقي وزير الدفاع محمد المقدشي قبل قليل في مارب. ونتج انفجار لغم ارضي استهدفت موكب وزير الدفاع الفريق محمد علي المقدشي عن استشهاد العشرات. جديد اب برس : Advertisements وتناقلت مواقع اخبارية اسماء الشهداء النقيب : حمزة علي المقدشي، والملازم صلاح عبدالقوي المقدشي، والنقيب احمد صالح جحزر، والملازم هيثم منصر الجبني، والجندي عبدالكريم علي سعد المقدشي، والجندي عمر الجشوش.

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