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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : منظمة اليونسيف تثلج صدور اليمنين وتعلن موعد صرق المرتبات في مناطق سيطرة الحوثي

جديد اب برس : Advertisements span style="font-family: GretaArabic; font-size: 17.3333px; text-align: right;">�علن رئيس فريق إدارة البرامج بمنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة "اليونيسف"، شيرين فاركي، عن بدء الترتيبات في المنظمة لصرف الدفعة الجديدة من معاشات الضمان الاجتماعي وحوافز المعلمين في مناطق سيطرة الحوثيين. ونقلت وكالة"سبأ" بنسختها الحوثية، عن "فاركي" قوله : إن "اليونيسف ستصرف معاشات الضمان الاجتماعي خلال أسبوعين، وفقاً للآلية الجديدة المعتمدة على البطائق الممغنطة المتفق عليها" وذلك خلال لقاء جمعه برئيس حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً. وأشار إلى أن "المنظمة تعد حالياً لصرف حوافز المعلمين والمعلمات بإجمالي 4 أشهر، وذلك قبيل شهر رمضان القادم". ويستفيد من مشروع الحوالات النقدية الطارئ "معاشات الضمان الاجتماعي " مليون ونصف أسرة على مستوى الجمهورية بتمويل من البنك الدولي بمبلغ وقدرة 45 مليون دولار . span style="font-family: GretaArabic; font-size: 17.3333px; text-align: right;">�علن رئيس فريق إدارة البرامج بمنظمة الأمم المتحدة للأمومة والطفولة "اليونيسف"، شيرين فاركي، عن بدء الترتيبات في المنظمة لصرف الدفعة الجديدة من معاشات الضمان الاجتماعي وحوافز المعلمين في مناطق سيطرة الحوثيين. ونقلت وكالة"سبأ" بنسختها الحوثية، عن "فاركي" قوله : إن "اليونيسف ستصرف معاشات الضمان الاجتماعي خلال أسبوعين، وفقاً للآلية الجديدة المعتمدة على البطائق الممغنطة المتفق عليها" وذلك خلال لقاء جمعه برئيس حكومة الحوثيين غير المعترف بها دولياً. وأشار إلى أن "المنظمة تعد حالياً لصرف حوافز المعلمين والمعلمات بإجمالي 4 أشهر، وذلك قبيل شهر رمضان القادم". ويستفيد من مشروع الحوالات النقدية الطارئ "معاشات الضمان الاجتماعي " مليون ونصف أسرة على مستوى الجمهورية بتمويل من البنك الدولي بمبلغ وقدرة 45 مليون دولار .

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