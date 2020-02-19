شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن مذيعة قناة العربية تكتشف انها "حامل" اثناء تقديمها نشرة الأخبار وتسقط مغمي عليها ..(فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تعرضت الاعلامية "مهيرة" لوعكة صحية اثناء تقديمها برنامجها اليوم على شاشة قناة العربية . وظهرت الاعلامية مهيرة في بداية البرنامج وأثار الارهاق على ملامح وجهها ، وتحدثت بصعوبة بالغة ، ثم توقفت عن الكلام واشارت لزميلها انها تشعر بالدوار . --------------------------------- شاهد ايضا : • عاجـــل : مذيعة قناة العربية تكتشف انها "حامل" اثناء تقديمها نشرة الأخبار وتسقط مغمي عليها ..(فيديو) • وداعاً للشيب والشعر الأبيض : وصفة طبيعية متوفرة في كل منزل تنهي مشكلتك خلال يوم وأحد فقط ..شاهد • زوجة جميلة ظلمها زوجها وسرق منها أغلى ما تملك ..وبعد ثلاث سنوات جمعتهم قناة "MBC" في برنامج "المسامح كريم" ..وعند سماع الزوجة لصوت زوجها حدثت مفاجأة لم يتخيلها أحد .. ( فيديو ) • أسد غريب يفاجئ ولي العهد ويقترب منه بشكل غير متوقع .. لكن النهاية كانت صادمة ولم يتخيلها أحد ..شاهد الفيديو Advertisements • شاهد : إكتشاف مدينة تحت الأرض يعيش فيها 50 الف شخص .. وشكلها من الداخل مفاجأة لم يتخيلها أحد .."فيديو وصور" • وداعًا للسرطان وأمراض القلب وضعف النظر .. هذه النبتة التي تباع بـ ارخص الاسعار ويهملها الجميع تنهي مشكلتك للأبد (شاهد) • شاهد .. مذيع الجزيرة فيصل القاسم ينبش "العلاقات الغرامية" لحكام العرب ويكشف "معشوقاتهم السرية" ! • أسد يموت أمام حبيبته "اللبوة" بعد معاشرتها ..شاهد كيف تصرفت من شدة القهر وصدمت الجميع "فيديو" --------------------------------- ووضحت القناة ما حدث للاعلامية "مهيرة" حيث كشفت في تقرير مصور ان "مهيرة" توجهت للطبيبة على الفور واكتشفت هناك انها حامل . ​

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مذيعة قناة العربية تكتشف انها "حامل" اثناء تقديمها نشرة الأخبار وتسقط مغمي عليها ..(فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت المغتربين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.