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صنعاء - ياسمين الخيامي - تعرف على الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة

أعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأربعاء، عن الطقس المتوقع خلال الـ24ـساعة القادمة.

ووفق المركز، فإن الطقس، صحو أثناء الليل والصباح الباكرعلى المناطق الجبلية والصحاري والهضاب الداخلية مع إحتمال تشكل الضباب أو الشابورة المائية على أجزاء من محافظات ( حجة ,المحويت، ريمة ، ،اب وتعز) ، وصحو الى غائم جزئيا نهارا على المناطق الجبلية مع احتمال تكون قطع متفرقة من السحب الركامية وهطول امطار خفيفة متفرقة خاصة على اجزاء من محافظات حجة والمحويت وصنعاء وذمار والمناطق الداخلية لمحافظة الحديدة.

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وتابع “ويكون الطقس حار جاف وصحو نهارا على الصحاري والهضاب الداخلية خاصة على صحاري الجوف وحضرموت وشبوة ومارب وتتراوح درجات الحرارة العظمى ما بين 33 الى الى 37 درجة مئوية”.

ومضى “فيما تكون الاجواء غائمة جزئيا بسحب منخفضة على السواحل الجنوبية والغربية وارخبيل سقطرى ، وصحوة الى غائمة جزئيا على السواحل الشرقية، و الرياح معتدلة تنشط احيانا مثيرة للاتربة والرمال خاصة على صحاري المهرة وحضرموت وشبوة والجوف ومدخل باب المندب وارخبيل سقطرى وتتراوح سرعتها مابين 10 الى 25 عقدة.

ونبه المركز الوطني الاخوة المواطنين، قاطني المحافظات الصحراوية واجزاء من الهضاب الداخلية أو الذاهبين اليها في الجوف وحضرموت وشبوة ومارب من الاجواء الحارة أثناء النهار، وسائقي المركبات في المنحدرات الجبلية لمحافظات ( حجة ،المحويت، ريمة ، ،اب وتعز) من تدني الرؤية الافقية بسبب تشكل الشابورة المائية، والصيادين ومرتادي البحر في السواحل الغربية ومدخل باب المندب من الرياح الشديدة وارتفاع الموج واضطراب البحر.