شكرا لمتابعة خبر عن عاجل..القوات السعودية في الجنوب تلغي اي دور للرئيس هادي او الزبيدي في المهرة وتصدر قرار خطير يجعلها هي المتحكمة في مصير الجنوبيين وكل قبائل المهرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..القوات السعودية في الجنوب تلغي اي دور للرئيس هادي او الزبيدي في المهرة وتصدر قرار خطير يجعلها هي المتحكمة في مصير الجنوبيين وكل قبائل المهرة

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