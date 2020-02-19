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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل..الزبيدي يباغت الجميع ويتجاوز كل الخطوط ويصعق وزير الدفاع المقدشي بعد نجاته من محاولة الاغتيال بهذا التصريح الصادم الذي جعل ابو علي الحاكم يطير فرحا

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