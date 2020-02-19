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الشيخ سلطان البركاني يباغت الجميع ويقلب الطاولة على رأس الرئيس هادي والجنرال الاحمر ويعلن رسميا أمر خطير جعل ولي عهد ابو ظبي وعيدروس الزبيدي يطيرون فرحا 

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صنعاء - ياسمين الخيامي - الشيخ سلطان البركاني يباغت الجميع ويقلب الطاولة على رأس الرئيس هادي والجنرال الاحمر ويعلن رسميا أمر خطير جعل ولي عهد ابو ظبي وعيدروس الزبيدي يطيرون فرحا 

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