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صنعاء - ياسمين الخيامي - الشيخ سلطان البركاني يباغت الجميع ويقلب الطاولة على رأس الرئيس هادي والجنرال الاحمر ويعلن رسميا أمر خطير جعل ولي عهد ابو ظبي وعيدروس الزبيدي يطيرون فرحا

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