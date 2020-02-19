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صنعاء - ياسمين الخيامي - وردنا الان ..طارق عفاش يباغت الجميع ويصعق عبد الملك الحوثي وابو علي الحاكم بهذا العمل الرهيب وينتقم شر انتقام لوزير الدفاع محمد المقدشي بعد محاولة اغتياله

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