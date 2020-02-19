إب: مقتل مواطن وإصابة شقيقة برصاص مسلحين حوثيين في السياني

قتل مواطن وأصيب شقيقه برصاص مسلحين حوثيين في حاجز تفتيش بمحافظة إب، وسط اليمن.



وقالت مصادر "يمن شباب نت"، إن المواطن "وضاح محسن دايل"، من أبناء قرية الجنيد بعزلة عميد الداخل في مديرية السياني، قُتل وأصيب شقيقه "أيوب" برصاص مسلحين حوثيين في حاجز تفتيش بمنطقة النجد الأحمر.



وأفادت المصادر أن مسلحين حوثيين "حاشد، وعيسى محمد نعمان"، وهما " شقيقين" من ذات المنطقة ، أقدما على إطلاق النار على الشابين "وضاح و أيوب دايل" أثناء مرورهما بالنقطة ماأدى إلى مقتل الأول وإصابة الأخير.



وأوضحت المصادر أن المواطنين، قاموا بمطاردة الجناة الذين فروا إلى جهة مجهولة وأزلوا نقطة التفتيش الحوثية وأحرقوا خيمة المسلحين الحوثيين، كتعبير عن سخطهم من الجريمة.



وتأتي هذه الحادثة امتداداً للانتهاكات الجسيمة التي تطال المدنيين في حواجز التفتيش الحوثية، حيث سجلت مديرية السياني عدة حوادث قتل مشابهة في نقاط التفتيش الحوثية على مدى السنوات الماضية.



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