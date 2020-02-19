"بترومسيلة" تُموّل تنفيذ مشروعين تنمويين في وادي حضرموت

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020
الخليج 365 - شبام
دشن المدير العام لمديرية شبام رئيس المجلس المحلي، عبد الوهاب بن علي جابر الثلاثاء مشروعين تنمويين بمنطقة وادي بن علي بتمويل شركة بترومسيلة .
المشروعان تضمنا دعم مشروع مياه وادي بن علي بمنظومة الطاقة الشمسية وتزويد المركز الصحي بمعدات طبية حديثة وتجهيزات مركز تدريبي إضافة للأثاث المكتبي .
ويستفيد من المشروعين أكثر من خمسة عشر ألف نسمة في مختلف القرى المتناثرة على امتداد الوادي وتأتي تلبية لاحتياجات السكان المحليين ضمن إسهامات ودعم شركة بترومسيلة.
وأشاد مدير عام مديرية شبام بجهود ودعم شركة بترومسيلة المتواصل لوادي بن علي في مختلف القطاعات التنموية شاكرا قيادة الشركة ممثلة بالمدير العام التنفيذي الأستاذ محمد أحمد بن سميط .
واعتبر المدير العام تلك المشاريع والمساهمات النوعية رافدا لعمل السلطة المحلية في تنفيذ المشاريع وتلبية متطلبات المنطقة من مشاريع التنمية .
حضر فعالية التدشين رئيسا لجنتي التخطيط والمالية والخدمات بمحلي شبام خالد باجندوح وفهيم بن كدة ومدير إدارة الصحة الدكتور صالح بن طالب ومنسق علاقات بترومسيلة المهندس فؤاد عباد.
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