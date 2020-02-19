"بترومسيلة" تُموّل تنفيذ مشروعين تنمويين في وادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020

الخليج 365 - شبام

دشن المدير العام لمديرية شبام رئيس المجلس المحلي، عبد الوهاب بن علي جابر الثلاثاء مشروعين تنمويين بمنطقة وادي بن علي بتمويل شركة بترومسيلة .



المشروعان تضمنا دعم مشروع مياه وادي بن علي بمنظومة الطاقة الشمسية وتزويد المركز الصحي بمعدات طبية حديثة وتجهيزات مركز تدريبي إضافة للأثاث المكتبي .

ويستفيد من المشروعين أكثر من خمسة عشر ألف نسمة في مختلف القرى المتناثرة على امتداد الوادي وتأتي تلبية لاحتياجات السكان المحليين ضمن إسهامات ودعم شركة بترومسيلة.

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وأشاد مدير عام مديرية شبام بجهود ودعم شركة بترومسيلة المتواصل لوادي بن علي في مختلف القطاعات التنموية شاكرا قيادة الشركة ممثلة بالمدير العام التنفيذي الأستاذ محمد أحمد بن سميط .

واعتبر المدير العام تلك المشاريع والمساهمات النوعية رافدا لعمل السلطة المحلية في تنفيذ المشاريع وتلبية متطلبات المنطقة من مشاريع التنمية .

حضر فعالية التدشين رئيسا لجنتي التخطيط والمالية والخدمات بمحلي شبام خالد باجندوح وفهيم بن كدة ومدير إدارة الصحة الدكتور صالح بن طالب ومنسق علاقات بترومسيلة المهندس فؤاد عباد.