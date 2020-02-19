انطلاق البطولة التنشيطية الاستعراضية للملاكمة بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020

الخليج 365 - سيئون

دشن فرع الاتحاد اليمني للملاكمة بحضرموت الوادي والصحراء، الثلاثاء، بملعب الشهيد جواس بسيئون البطولة التنشيطية الاستعراضية للملاكمة بمشاركة 14 لاعبا يمثلون اندية الوحدة , البرق , الاحقاف , ومركز سيئون لتدريب الملاكمة , في الاوزان ( 40 , 49 , 50 , 60 , 70 , 90 ).



البطولة تستمر خلال الفترة من 18 – 28 فبراير 2020م في مدن ( سيئون , تريم , الغرف ) برعاية مدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بحضرموت الوادي والصحراء / رياض بن صلاح الجهوري .

وانتهى النزال الاول لوزن 40 كيلو جرام بالتعادل بين الملاكم / علي رجب باسدس من نادي الوحدة بتريم والملاكم / صالح عبدالعزيز بن مهيد من مركز سيئون لتدريب الملاكمة.

وهنأ وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون مديريات الوادي والصحراء المهندس هشام محمد السعيدي ومدير عام مكتب وزارة الشباب والرياضة بحضرموت الوادي والصحراء رياض بن صلاح الجهوري، الملاكمين على حسن الاداء متمنيا لهما التوفيق في حياتهم التعليمية والرياضية وان يشاهدهم في منصات التتويج المحلية والعربية والعالمية.

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وقد شهدت حلبة الملاكمة 7 نزالات وفقا والاوزان اعلاه وسط تشجيع وحماس الجماهير التي اداراها طاقم تحكيمي وقضاة النقاط والمسعفين من منتسبي فرع الاتحاد اليمني بحضرموت الوادي والصحراء .

وفي تصريح لأمين عام الفرع الكابتن يوسف الصقير اوضح بأن البطولة ستقام خلال الفترة من ( 18 – 28 فبراير الجاري) على ثلاثة ملاعب وهي ( ملعب الشهيد جواس بسيئون وملعب البرق بتريم وملعب الأحقاف بالغرف ) ويأتي إقامتها بهدف اعادة نشر اللعبة وتوسيع شعبيتها بين أوساط الشباب والممارسين لها على صعيد أندية الوادي.

لافتا بانه وبعد اعادة تشكيل الفرع بالوادي التي كانت اللعبة تمارس في عدد من اندية الوادي في ثمانينيات القرن الماضي , عمل على تنظيم تأسيس البنية التحتية للعبة وابرزها جانب التحكيم وقضاة اللعبة من خلال تنظيم دورة للعديد من الشباب في هذا الاتجاه اضافة الى انشاء مركز لتدريب الملاكمة بمدينة سيئون الى ذلك الامر الذي ساعد الفرع وجود اندية تهتم بهذه اللعبة وابرزها الوحدة والبرق والاحقاف.

وأكد أن فرع اتحاد الملاكمة بالوادي العديد من الفعاليات والانشطة وتوسعة مراكز التدريب خلال هذا العام وتنظيم دورات مدربين ومسابقات وغيرها وتعد هذه البطولة هي باكورة نشاط الفرع للعام الجاري 2020م وتهدف الى نشر هذه اللعبة والتعريف بقوانينها ولوائحها لشباب وادي حضرموت , داعيا في ختام تصريحه جميع اندية الوادي بالاهتمام وادخال هذه اللعبة مع استعداد الفرع في تقدم الدعم اللوجستي للأندية.