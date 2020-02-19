صلح قبلي  لإنهاء قضية مقتل المساعد أول سعيد اليافعي "شريوف"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020

الخليج 365 - سيئون

أنهى صلح قبلي ، الثلاثاء، في منطقة شريوف بمديرية تريم بحضور وكيل أول حضرموت رئيس حلف ومؤتمر حضرموت الجامع الشيخ عمرو بن حبريش العليي ووكيل المحافظة المساعد لشؤون مديريات الوادي والصحراء هشام السعيدي ووكيل المحافظة المساعد لشؤون الصحراء الشيخ محمد بن جربوع الصيعري ومدير الاستخبارات العسكرية بالجمهورية اللواء جغمان أحمد الجنيدي والمدير العام للأمن والشرطة بمديريات الوادي والصحراء العميد مبارك أحمد العوبثاني والمدير العام لمديرية تريم المستشار خالد عوض هويدي والمنصب حسن بن أحمد بن الشيخ ابوبكر منصب طائلة السادة آل بن الشيخ ابوبكر والشيوخ خالد محسن العامري وسالمين بن فرج العليي وعبدالله سالم بن علي جابر واحمد بن مسلم المنهالي وسالم حسين السعدي وعدد آخر من المناصب والمقادمة والمشايخ والأعيان والوجهاء، وذلك في قضية قتل المساعد أول سعيد فرج اليافعي.



و جرى التحكيم الصريح من المقدم بيت سعيد لأولياء الدم المساعد أول سعيد فرج اليافعي عنهم الشيخ عادل سالم صالح الناخبي ووالد القتيل فرج سعيد اليافعي..وقد تشرف بالتحكيم الشيخ سعيد ثعر محمود السعيدي حيث قدم سيارتين وعشرة بنادق نوع آلى والتزم بإحضار ضمين غارم عن كل ما نطق به الحكم بموافقة أهل الدم.

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وقد شرف الجميع حكم التحكيم وأعلن أولياء الدم العفو العام لوجه الله الكريم وقد ارجعت العدائل ومفاتيح السيارتين وبذلك أغلق ملف القضية نهائيا.

وخلال الصلح القبلي ألقى فضيلة الشيخ ابوبكر الهدار كلمة قال فيها ان أجر الصفح والعفو عند الله عظيم، شاكرا جميع الساعين في هذا الواجب المبارك وأن يكتب أجرهم عند الله تعالى.

واشاد الحاضرون بجهود المحكمين وكل من سعى من قريب أو بعيد في الصلح والخير وبمواقف أولياء الدم ومشايخ قبائل يافع حضرموت وعفوهم الشامل في هذه القضية.