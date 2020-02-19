- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مناقشة إعادة تفعيل حملة ضبط الدراجات النارية المخالفة في عدن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020
الخليج 365 - متابعات
عقد صباح اليوم الاربعاء، في مديرية البريقة بالعاصمة عدن لقاء لمناقشة إعادة تفعيل حملة ضبط الدراجات النارية وضبط مطلقي الرصاص في المناسبات.
حيث ناقش كلا من وليد الحاج القائم بأعمال مدير عام مديرية البريقة، وقائد كتيبة العاصفة 4 النقيب مروان الشاعري، وقائد كتيبة حزم 1 احمد محمود البكري ، ومديرا شرطتي البريقة والشعب ) المشاكل الأمنية الشائكة في المديرية وسبل إيجاد الحلول المناسبة لها .
وشدد الاجتماع على ضرورة إعادة تفعيل حملة ضبط الدراجات النارية ومنع اطلاق الرصاص في المناسبات، وضبط الاختلالات الأمنية وكذا توقيف اعمال البسط على الأراضي وممتلكات الدولة .
وستدشن الحملة خلال الايام القليلة القادمة بمشاركة الاجهزة الامنية .
كانت هذه تفاصيل خبر مناقشة إعادة تفعيل حملة ضبط الدراجات النارية المخالفة في عدن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.