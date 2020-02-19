مناقشة إعادة تفعيل حملة ضبط الدراجات النارية المخالفة في عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020

الخليج 365 - متابعات

عقد صباح اليوم الاربعاء، في مديرية البريقة بالعاصمة عدن لقاء لمناقشة إعادة تفعيل حملة ضبط الدراجات النارية وضبط مطلقي الرصاص في المناسبات.

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حيث ناقش كلا من وليد الحاج القائم بأعمال مدير عام مديرية البريقة، وقائد كتيبة العاصفة 4 النقيب مروان الشاعري، وقائد كتيبة حزم 1 احمد محمود البكري ، ومديرا شرطتي البريقة والشعب ) المشاكل الأمنية الشائكة في المديرية وسبل إيجاد الحلول المناسبة لها .

وشدد الاجتماع على ضرورة إعادة تفعيل حملة ضبط الدراجات النارية ومنع اطلاق الرصاص في المناسبات، وضبط الاختلالات الأمنية وكذا توقيف اعمال البسط على الأراضي وممتلكات الدولة .

وستدشن الحملة خلال الايام القليلة القادمة بمشاركة الاجهزة الامنية .