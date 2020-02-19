شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : أنباء عن مصرع الشخصية الاكثر جدلاً في تعز ... تفاصيل مثيرة لعملية القتل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تضاربت الروايات حول صحة مقتل "غزوان المخلافي" المقرب من قائد اللواء 22 ميكا العميد صادق سرحان، المحسوب على حزب الإصلاح.



وفي تفاصيل المعلومات فإن اشتباكات مسلحة اندلعت، مساء الثلاثاء وفجر اليوم الأربعاء، بين مسلحي غزوان المخلافي ومسلحين تابعين لغدر الشرعبي بقيادة صهيره المكنى بالدنبي.

جديد "الخليج 365"

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وأشارت المصادر إلى إصابة غزوان المخلافي في البطن والصدر، كما قام مسلحو غزوان باختطاف أحد المسلحين المحسوب على غدر الشرعبي واقتياده إلى جهة غير معلومة.

وأكد مصدر طبي في مستشفى الروضة التابع لحزب الإصلاح لنيوزيمن، أن غزوان المخلافي وصل المستشفى فجر الأربعاء وهو مصاب بطلقة في البطن والصدر، وأنه تلقى العلاج في المشفى، مشيراً إلى مغادرته المستشفى في وقت مبكر من فجر الأربعاء.

في حين أكد مصدر أمني في شرطة تعز لنيوزيمن، وفاة غزوان المخلافي متأثراً بإصابته في المواجهات، لكن المصدر لم يوضح تفاصيل أخرى حول مصير جثته.

أما اللواء 22 ميكا والذي يعتبر غزوان أحد جنوده فقال مصدر في اللواء لنيوزيمن، إن غزوان مصاب، وإنه غادر المشفى هروباً من اللجنة الأمنية.