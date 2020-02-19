شكرا لقرائتكم خبر عن مدرس ‘‘وسيم يوسف’’ في الثانوية يفجر ‘‘فضيحة جنسية مزلزلة’’ بشأنه ويكشف وصية والده ويعترف: فشلت في تنفيذها .. شاهد (صورة) والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - تفاعل مغردو موقع “تويتر” مع تغريدةٍ كتبها الأكاديمي السوداني المعروف الدكتور تاج السر عُثمان، عن الداعية الأماراتي المجنس والأردني الأصل وسيم يوسف.

وقال “عثمان” في تغريدته إنه درس وسيم يوسف بثانوية حنين بالاردن.

وتابع مهاجما الداعية الإماراتي المقرب من لي عهد أبوظبي وكشف عن وصية والده بقوله:”كان والده يوسف شحاده يوصيني أعلمه معاني الرجولة لأنه عاش في بيئة أنثوية وللأسف فشلت في تحقيق وصية والده”.

يشار إلى أن وسيم يوسف هو أحد أبواق ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد التي يستخدمها في مهاجمة خصومه وشيطنتهم عبر المزاعم والأكاذيب، حيث دأب على مهاجمة قطر وأميرها الشيخ تميم بن حمد فضلا عن تشويهه المستمر لتيار الإسلام السياسي وطعنه بصحيح البخاري.

وحصل وسيم يوسف على الجنسية الإماراتية في وقت قياسي، كمكافأة له بعدما أصبح أداة سياسية مهمة يتلاعب بها “بن زايد” والرجل الأول لجهاز أمن الدولة في الإمارت.

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ووسيم يوسف شاب أردني ادعى أنه حصل على شهادة البكالوريوس في الشريعة من جامعة البلقاء التطبيقية ولم يتتلمذ على أيا من علماء المسلمين المعروفين، وعمل مع جهاز المخابرات الأردنية بعدما تبين أنه خطيب مفوه يجيد الكلام، وبعد انتقاله للإمارات تم تعيينه إمام وخطيب لمسجد الشيخ زايد.

وبنى وسيم علاقته مع جهاز أمن الدولة الإماراتي والذي سريعا ما خصص له برنامج على تلفزيون أبو ظبي قبل أن يمنحه في نوفمبر عام 2014 الجنسية لتسهيل عمله وتنقلاته.

ويعد يوسف شخصية مثيرة للجدل، وقدَّمه الإعلام الإماراتي لمحاكاة النمط الجديد من “الدعاة النجوم” الذين احتلوا الشاشات في العقد الماضي، وحققوا نجومية كبيرة، باستخدام مساحات القنوات الفضائية.

درّست وسيم يوسف بثانوية حنين بالاردن كان والده يوسف شحاده يوصيني أعلمه معاني الرجولة لأنه عاش في بيئة أنثوية وللأسف فشلت في تحقيق وصية والده pic.twitter.com/GK8yzsLqjG — د. تاج السر عثمان (@tajalsserosman) March 11, 2017

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