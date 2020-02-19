فريق شعب قيادة المنطقة الثانية يتفوق على لواء الاحقاف بهدف دون مقابل

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020
الخليج 365 - المكـلا
ضمن مباريات المجموعة الثالثة لدوري الذكرى الرابعة لتحرير ساحل حضرموت لكرة القدم الذي تنضمه قيادة المنطقة العسكرية الثانية وبإشراف شعبة التوجية المعنوي تفوق عصر امس الثلاثاء الموافق 18 فبراير 2020 فريق شعب القيادة على نظيره فريق لواء الاحقاف بهدف دون مقابل
حيث شهد الشوط الأول توازن من كلا الفريقين حتى نهاية الشوط ,انتهاء بالتعادل صفر صفر لكل منهما ,أما الشوط الثاني شهد حماس من فريق شعب القيادة مع ضياع العديد من الفرص مع محاولة من فريق لواء الاحقاف.
وما أن لبث الشوط في الأستمرار حتى الدقيقة الخامسة عشر من عمر الشوط الثاني تمكن المهاجم صالح الناخبي من احراز الهدف الاول لفريق شعب القيادة.
وبعدها اشتدت المبارة حماسا وتألقا مع تغيرات مستمرة من كلا الفريقين مع ضياع العديد من الهجمات , حينها تنتهي المباراة بهدف دون مقابل لصالح شعب القيادة .
أدار المباراة حكم ساحة / سالم النوبي مساعد/ سعيد مخير مساعد / محمد باسماعيل
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