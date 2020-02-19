اندلاع مواجهات مسلحة بين ميليشيا الإخوان ومجاميع قبلية في شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020

الخليج 365 - متابعات

أفادت مصادر محلية، اندلاع مواجهات عنيفة بين ميليشيا الإخوان الإرهابية ومجاميع قبلية تابعة لشخص يسمى ابن الطويل النسي في محيط مكتب التخطيط بمدينة عتق مركز محافظة شبوة.

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ونشبت المواجهات بعد قيام ميليشيا الإخوان الإرهابية بأقتحام مكتب التخطيط الذي يتواجد فيه ابن الطويل النسي واسرته من عام 2015.ك، واستخدمت المليشيات في المواجهات أسلحة متوسطة وخفيفة.

وقالت المصادر إن المواجهات استمرت حتى الساعة السابعة مساء.

ولم يتسن "لليمن العربي" التاكد من صحة هذه الأنباء حتى الآن.. لتفاصيل أكثر لاحقا.