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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بن فريد ردا على الإرياني: جسد الشرعية بات مرتعا لجميع الاجندات السياسية الخارجية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020
الخليج 365 - عدن
رد القيادي الجنوبي أحمد عمر بن فريد على وزير الإعلام معمر الارياني الذي تغريدة طالب فيها الرئيس هادي بالتدخل للتعامل مع من يقلقون السكينة في المهرة، مشيرا إلى أن هذا يؤكد أن جسد الشرعية بات مرتع لجميع الاجندات السياسية الخارجية.
وقال بن فريد في تغريده نشرها عبر حسابه في (تويتر): "وإذا كان ضمن الذين يقلقون السكينة وزير الداخلية شخصيا فكيف يمكن التعامل معه؟!"، موجها سؤاله لوزير الإعلام".
وأضاف بن فريد: "واضح جدا أن جسد الشرعية بات مرتع لجميع الاجندات السياسية الخارجية ولم يعد بمقدورها مواجهة كل ذلك العبث أو الفساد لأنها لا تتنفس إلا بهذه الخلطة العجيبة التي تمثل بنيتها الداخلية وتحدد توجهاتها المضطربة".
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