قائد معسكر كوارتز بغيل باوزير يكرم الافراد المتميزين

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020
الخليج 365 - المكـلا
في إطار الدعم المعنوي لأفراد معسكر كوارتز قام الرائد سامي الجريري قائد معسكر كوارتز بتكريم الأفراد تقديراً لأدوارهم الملموسة وما يبذلونه من جهود متميزة لضمان استقرار الحالة الأمنية .
وقال الرائد الجريري إن التكريم يأتي لأداء هؤلاء الأفراد المتميز لعملهم ولتحفيز زملائهم من الأفراد ليكونوا مثالاً يحتذى به .
وأكد الرائد الجريري أن هذا التكريم يأتي في إطار توجيهات اللواء الركن / فرج سالمين البحسني محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية بتوطيد أواصر الثقة بين القيادة والأفراد والعمل على رفع الروح المعنوية لهم وتحفيز وتشجيع وتكريم المتميزين منهم مما له من أثر إيجابي على تنفيذ المهام التي توكل إليهم .
وأضاف قائلاً ان قيادة المعسكر تولي إهتماماً لكل العناصر البشرية المنتسبة لها كونها العنصر الأساسي في ضبط المخالفين والمخلين بأمن واستقرار المحافظة طالباً منهم الإستمرار في مواصلة العطاء لخدمة وطنهم .
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