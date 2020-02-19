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العقيد بن دويس يدشن المرحلة الأولى من برنامج "عدالة" في نسخته الثالثة

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020

العقيد بن دويس يدشن المرحلة الأولى من برنامج

الخليج 365 - المكـلا

دشن نائب المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت العقيد سعيد بن دويس العوبثاني، أمس الثلاثاء، المرحلة الأولى من برنامج "عدالة" في نسخته الثالثة، والذي يهدف إلى تطوير المهارات القانونية لرجال الأمن.

 

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وخلال مراسم تدشين البرنامج الذي تنفذه مؤسسة حضرموت للتنمية القانونية وبالتعاون مع السلطة القضائية بالمحافظة ألقى نائب المدير العام للأمن والشرطة العقيد سعيد بن دويس كلمة أشار في مستهلها بما وصلت إليه الحالة الأمنية من أستقرار في مديريات ساحل حضرموت الأمر الذي لا يدع مجالاً للشك بأن التأهيل والتدريب للعناصر الأمنية إلى جانب التخطيط كان حاضراً وبقوة ضمن الاستراتيجيات العامة لقيادة الأمن.

 

وأضاف العقيد "سعيد بن دويس" في سياق كلمته "بأن الجهاز الأمني بحاجة إلى كوادر أمنية على دراية واسعة بالعمل الأمني بكافة تخصصاته إلى جانب المعرفة التامة بالقانون ولوائحه حتى يتنسى لهم العمل وفقاً لذلك، وأن برنامج "عدالة" سيمكّن المتدربين في الجهاز الأمني من معرفة الأمور القانونية المتعلقة بعملهم.

 

ودعا العقيد "العوبثاني" إلى الاستفادة من هذا البرنامج التدريبي الذي يمتد لأكثر من شهرين، والالتزام بالمواعيد والتكليفات حتى يحقق البرنامج أهدافه بشكل كامل، شاكراً في ختام كلمته قيادة مؤسسة حضرموت للتنمية القانونية والسلك القضائي بالمحافظة على تنفيذهم لمثل هذه البرامج التأهيلية.

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