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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التميمي يلتقي منظمة الهجرة الدولية لمناقشة آلية عودة المهاجرين الصومال والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020
الخليج 365 - المكـلا
التقى المدير العام للإدارة العامة للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد منير كرامة التميمي، صباح اليوم الأربعاء، في مكتبه بمدينة المكلا، منظمة الهجرة الدولية DTM حضرموت، وذلك لمناقشة آلية عودة المهاجرين الصومال طوعياً، تنفيذ لتوجيهات محافظ محافظة حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني.
وخلال اللقاء رحب العميد التميمي بهذه المبادرة الطيبة والتي تعنى بعودة أخواننا من المهاجرين الصومال طوعياً، مبدياً استعداد إدارة الأمن والشرطة بساحل حضرموت في توفير لهم مكان لتتم فيه عملية التفتيش الأولية قبل مهاجرتهم إلى بلادهم.
ومن جانبها فقد اطلعت منسقة المنظمة الأستاذة منى بشير خليفة، المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت، على نشاط المنظمة في حضرموت وأبرز الأعمال التي نفذوها.
حضر اللقاء عضوي منظمة الهجرة DTM حضرموت الأستاذة حكمة الشعيبي، والأستاذ نجيب صالح أحمد.
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