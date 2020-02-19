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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مصرع متسللين حوثيين بنيران المشتركة في الجاح جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 19 فبراير 2020
الحديدة - الخليج 365
لقي عدد من المتسللين الحوثيين مصرعهم، اليوم الأربعاء، أثناء تصدي القوات المشتركة لمحاولة تسلل فاشلة قامت بها العناصر الحوثية على مواقع القوات في منطقة الجاح بمديرية بيت الفقيه جنوب الحديدة.
وقال مصدر عسكري في القوات المشتركة إن عددا من المتسللين الحوثيين لقوا مصرعهم فيما لاذ آخرون بالهروب تاركين اسلحتهم الشخصية ورائهم.
واكد المصدر أن القوات المشتركة تصدت للعناصر الحوثية التي حاولت التسلل إلى مواقع القوات بكل بسالة وحزم، وكبدتها خسائر فادحة في العتاد والأرواح.
وتواصل القوات المشتركة تلقين مليشيات الحوثي الضربات الموجعة وتكبيدها خسائر فادحة في العتاد والأرواح خلال تصدي القوات لمحاولات التسلل التي تنفذها المليشيات في إطار خروقاتها اليومية للهدنة الأممية بالحديدة.
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