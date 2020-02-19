شكرا لقرائتكم خبر عن فضائح مدوية للشرعية في مأرب ...الكشف عن الطرف المتورط بمحاولة اغتيال وزير اتلدفاع المقدشي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

جديد "الخليج 365"

Advertisements

br /> للمرة الثالثة في اقل من شهرين يتعرض وزير دفاع حكومة هادي الفريق محمد علي المقدشي لمحاولة أغتيال في مدينة مأرب ومن قبل رفاقه ، اليوم تعرض موكب المقدشي للاستهداف بعبوة ناسفة أودت بحياة ستة من مرافقيه وأصابت عدد اخر من مرافقيه في منطقة صرواح غربي محافظة مأرب ، المصادر الأولية اكدت أن عملية استهداف الفريق المقدشي حدثت بعيداً عن مناطق سيطرة حكومة صنعاء ، وفي منطقة خاضعة لسيطرة قواته وهو ما يؤكد أن محاولة اغتيال المقدشي التي استهدفت موكبة في صرواح اليوم كانت مدبرة ومعدة مسبقاً ولم تكن ناتجة عن أي استهداف من قبل الحوثيين ، ووفقا لمصادر مقربة من حكومة هادي فان الفريق المقدشي تعرض لعملية تصفية من الداخل بمشاركة من بعض مرافقيه .

وزير الداخلية في حكومة هادي المهندس احمد الميسري أكد ان وزير الدفاع الفريق المقدشي تعرض لمحاولة اغتيال مدبرة بواسطة انفجار غادر و جبان تعرض له موكبه و هو في الصفوف الاولى يقود معركة استعادة الجمهورية

وقالت المصادر أن المقدشي أصيب في حادث الانفجار في منطقة المشجع بهيلان بعد عودته من زيارة للجبهات برفقة مساعد وزير الدفاع في حكومة هادي اللواء الركن خالد الأشول، وقائد العمليات المشتركة اللواء الركن صغير بن عزيز، فيما لم يصاب القادة الاخرين باي أذى ، ووفقا للمصادر فان الانفجار الذي استهدف وزير دفاع حكومة هادي أدى إلى مقتل عدد من افراد اسرته وهم النقيب حمزة علي المقدشي، والملازم صلاح عبدالقوي المقدشي، عبدالكريم علي سعد المقدشي والنقيب احمد صالح جحزر، والملازم هيثم منصر الجبني، ، والجندي عمر الجشوش ، وحتى الآن لايزال مصير الفريق المقدشي غامض كون اللغم الأرضي استهدف الطقم الذي كان يستقلة وادى إلى مقتل 8 من مرافقية وأصيب هو إصابة بالغة وونقل على اثرها إلى مستشفيات مأرب