ورد للتو : من صنعاء خبر هام وعاجل وبشرى سارة لجميع المواطنين (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - اكدت مصلحة الضرائب التابعة لوزارة المالية في حكومة صنعاء للأخوة مكلفي المنشآت الصغيرة والاصغر أنها وجهت جميع مكاتبها بأمانة العاصمة ومحافظات الجمهوريه والمكاتب والفروع التابعه لها بإيقاف جميع مطالبة صغار المكلفين بأي ضرائب لحين إستكمال الإجراءات الدستورية للإعفاءات الضريبية تنفيذاً لتوجيهات فخامة الأخ /رئيس المجلس السياسي الأعلى. واهابت المصلحة بالأخوة صغار المكلفين الإلتزام بما يلي : جديد "الخليج 365" Advertisements – عدم التعامل مع أي شخص يدعي المطالبة بتحصيل الضريبة أو الإعفاء منها. – عدم تسليم أي مبالغ نقدية تحت أي مسمى كان.

– الإبلاغ عن أي تجاوزات على الرقم المجاني للمصلحه (8000033) لإتخاذ الإجراءات القانونيه حيال المخالفين.

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