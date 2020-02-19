شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد: مدرب يلاعب أسد ضخم أمام الاطفال وفجاة حدثت الكارثة المرعبة التي قلبت المور رأسا على عقب وسط صراخ الاطفال وجنون الحاضرين..فيديوصادم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في حادثة مروعة وهزت دولة عربية فقد لقي شاب مصري مصرعه جراء افتراس أسد له خلال عرض بسيرك في الإسكندرية شمال مصر.

وقال مصدر أمني إن شاباً يدعى إسلام شاهين يبلغ من العمر 25 عاماً ويعمل مدرباً للأسود بقرية الأسد في الإسكندرية، توفي متأثراً بإصابته التي لحقت به جراء قيام أسد بافتراسه خلال عرض للسيرك.



وأضاف أن الشاب كان يقوم بفقرة الأسود خلال عرض لطلاب مدرسة عندما قام الأسد بمهاجمته وأصابه بشكل بالغ، ما أدى لوفاته بعد أيام من دخوله العناية المركزة بمستشفى "أندلسية السلامة" بمنطقة سموحة شرق الإسكندرية.

وذكر أن الأسد تسبب في إصابة الشاب بكسور بعظام الجمجمة والصدر، ونزيف بالبطن والمخ، وجروح متفرقة بالوجه والصدر والرقبة.

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من جانبه، قال شقيق القتيل في تحقيقات النيابة، إن الأسد الذي افترس شقيقه استقدمته إدارة السيرك من جنوب إفريقيا، مشيراً إلى أن شقيقه يعمل بهذه المهنة منذ 10 سنوات، وله خبرة طويلة، ولكن الأسد كان جديداً عليه وغدر به.



فيما كشف شريف إمام صاحب السيرك أنه كان يوجد 5 مساعدين لحماية إسلام والمدربين، ولكن الحادث وقع قضاء وقدر.

وأكد أن الحادث لم يستغرق سوى 30 ثانية، ويرجع إلى أن الأسد الذي يبلغ وزنه 200 كيلوغراما كان هائجاً، مؤكداً أنه تم استبعاده من السيرك، ويتم متابعته من الطب البيطري لتحديد مصيره.