شكرا لقرائتكم خبر عن كلية التربية بالمهرة تشارك في المؤتمر الدولي الثالث عشر للرياضيات في آيندهوفن- هولندا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يشارك الباحث نجيب عباس احمد عبدالعليم المدرس بقسم الرياضيات في كلية التربية المهرة- جامعة حضرموت في المؤتمر الدولي الثالث عشر (SCEE 2020) والذي يعقد في جامعة آيندهوفن للتكنولوجيا في مدينة آيندهوفن - هولندا خلال الفترة 16-20 فبراير 2020.

وقدم الباحث نجيب عباس في المؤتمر ورقة علمية حول الحلول المثلى في الرياضيات.

والجديد بالذكر أن المؤتمر يهدف إلى جمع العلماء : علماء الرياضيات و الهندسة الكهربائية من الجامعات العالمية بهدف إجراء مناقشات علمية مكثفة حول تطبيقات الرياضيات في الصناعة و الهندسة الكهربائية وفي الوقت نفسه يهدف المؤتمر الى تحفيز الباحثين الشباب للمشاركة الفاعلة بالمؤتمر من خلال المساهمات العلمية القيمة، وقد نشر المؤتمر ملخصات الأبحاث للمشاركين في المؤتمر بكتاب نشر في صفحة المؤتمر ووزعت نسخة ورقية منه على الحاضرين في المؤتمر وسوف تنشر الأبحاث الموسعة بعد التحكيم في مجلة علمية تتبع دار النشر الالمانية سبرنجر، وقد اطلق المؤتمر تطبيق للموبايل و الذي من خلاله يمكن للباحثين معرفة المعلومات و جلسات المؤتمر.

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